Eurogroep buigt zich opnieuw over Griekenland: weinig hoop op doorbraak

Door: redactie

20/02/17 - 15u39 Bron: Belga

Eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem. © anp.

De ministers van Financiën van de eurozone zitten vandaag opnieuw samen voor overleg over Griekenland. Dat er op de eurogroep een doorbraak zal worden bereikt over het sputterende noodprogramma, is zeer onwaarschijnlijk.