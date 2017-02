Door: redactie

20/02/17

Koningin Mathilde is aangekomen in Laos, in Zuidoost-Azië, voor een werkbezoek van vier dagen. De koningin is erevoorzitter van Unicef België en zal in Laos een aantal projecten bezoeken die Unicef daar heeft opgezet om de kinderen te helpen. Veel kinderen zijn ondervoed - de mensen die op het platteland wonen, zijn vaak straatarm. Mathilde is bij haar aankomst ontvangen op het presidentieel paleis. Daar heeft ze de vicepresident van Laos ontmoet.