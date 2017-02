Archeologen vinden skelet van 1.400 jaar oud en doen dan wrede ontdekking

© Rosemarkie Caves Project.

Wetenschappers van de universiteit van Dundee in Schotland troffen het skelet in een grot aan op het Schotse schiereiland Black Isle. Bij nader onderzoek bleek dat de man 1.400 jaar geleden brutaal was vermoord.

"Toen we het skelet bestudeerden, kwamen me meer te weten over zijn korte leven maar deden we ook een ontdekking over zijn wrede dood", verklaarde antropologe Sue Black. "Hij had minimum vijf zware hoofdwonden van de aanvallen die hij moest incasseren. Zijn tanden werden gebroken, net zoals zijn linkerkaak. Daarnaast waren er meerdere fracturen aan de schedel. Daarvoor werd wellicht gebruikgemaakt van hetzelfde wapen.



"Waarom hij werd omgebracht, weten we niet", vulde archeoloog Steven Birch aan. "Misschien was hij het slachtoffer van een conflict met een andere persoon of had het iets te maken met een offer?"