Het moment waarop dakloze man een vaste job krijgt

© Screenshot.

video We krijgen alle dagen enorm veel negatieve en deprimerende gebeurtenissen te zien in het nieuws, maar af en toe ook iets hartverwarmend. Deze man zorgt alvast voor het laatste: als hij hoort dat hij eindelijk een job gevonden heeft, weet hij met zijn vreugde geen blijf.

De dakloze man verblijft momenteel in een opvangcentrum in Wolverhampton (Engeland) en is alleen maar zeker van een maaltijd omdat de plaatselijke kerk die uitdeelt. Een moeilijke en bijna uitzichtloze situatie, tenzij je een job kan vinden natuurlijk.



Aaron Doyle, werknemer bij het bedrijf Central RPL, kon filmen hoe de man uitzinnig van vreugde het kantoor verliet. "Hij werkt al even bij ons op proef, om te zien of hij wel in het bedrijf zou passen. Vandaag kreeg hij het loon van zijn eerste week en hebben ze hem verteld dat hij een permanent contract krijgt omdat hij een goede indruk heeft gemaakt. Zijn reactie als hij vertrok was geweldig."



Volgens Aaron heeft de man het nog steeds erg moeilijk. "Hij probeert zijn leven terug op te bouwen. Hij heeft absoluut niets, maar toch biedt hij me elke ochtend een stukje van zijn chocoladereep aan en een slok van zijn koffie. Een vast contract is voor ons doodnormaal, maar met zijn reactie heeft hij ons allemaal voor zich gewonnen."