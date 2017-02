Wapenhandel op hoogste punt sinds Koude Oorlog

Door: redactie

20/02/17 - 03u08 Bron: ANP

Momenteel gaat de International Defence Exhibition and Conference IDEX, een internationale wapenbeurs, door in Abu Dhabi. © epa.

De wereldwijde wapenhandel in de periode 2012-2016 is met 11 procent gegroeid vergeleken met de vijf jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het Stockholm Instituut voor Internationaal Vredesonderzoek (Sipri), die vandaag zijn gepubliceerd.

De handel in wapens bereikte de grootste omvang in een vijfjarige periode sinds het einde van de Koude Oorlog, aldus het onderzoeksbureau. Het Sipri in Stockholm geldt algemeen als een onafhankelijk en betrouwbaar instituut.



De groeiende wapenhandel werd gestuwd door vraag uit landen in Azië, Oceanië en het Midden-Oosten. De vijf grootste exporteurs in de jaren 2012-2016 waren de Verenigde Staten, Rusland, China, Frankrijk en Duitsland. Gezamenlijk namen zij 74 procent van de verkopen voor hun rekening.



Saoedi-Arabië, die een militaire interventie in Jemen leidde die aan honderden burgers het leven kostte, was na India de grootste importeur van wapens. De wapenhandel in het land groeide met 212 procent, zo meldt The Guardian. Het land leunde bij de aanschaf van de wapens zwaar op de Verenigde Staten, terwijl India zijn wapens voornamelijk uit Rusland invoerde.