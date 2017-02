Roemeens protest tegen regering houdt aan

Door: redactie

20/02/17 - 01u15 Bron: Belga

© getty.

Duizenden Roemenen zijn zondag opnieuw de straat opgetrokken om het ontslag van de sociaaldemocratische regering te eisen. Die raakte eind januari in diskrediet toen ze de anticorruptiewetging probeerde te versoepelen.

In de hoofdstad Boekarest verzamelden ondanks de gietende regen zo'n 2.000 demonstranten aan het hoofdkwartier van de regering. De menigte scandeerde er woorden als "dieven" en "ontslag".



"Het is belangrijk om waakzaam te blijven en aan de bestuurders te zeggen dat we hen in de gaten houden en geen corruptie meer zullen tolereren", zo klonk het bij een deelneemster.



In de noordwestelijke stad Cluj protesteerden ongeveer 3.000 mensen, die volgens de media zwaaiden met vlaggen van Roemenië en de Europese Unie.



Het protest in Roemenië houdt nu al drie weken aan, en begon bij de goedkeuring eind januari van een decreet dat bepaalde vormen van corruptie niet langer strafbaar maakte. Het is van de val van het communisme in 1989 geleden dat de bevolking nog zo van zich liet horen. Op het hoogtepunt van de protesten, op vijf februari, kwamen een half miljoen mensen in een vijftigtal steden op straat.



Als antwoord op het protest trok de regering van premier Sorin Grindeanu het decreet in, maar het parlement moet die intrekking nog bevestigen.



Tijdens een bezoek aan Brussel op donderdag en vrijdag beloofde Grindeanu aan de Europese Commissie om de anticorruptiwetgeving niet aan te passen zonder eerst het Roemeense maatschappelijke middenveld en de EU-experten te consulteren.