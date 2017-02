Wilders zegt lijsttrekkersdebat af na ophefmakend interview met broer

Door: redactie

De Nederlandse politicus Geert Wilders doet niet mee aan het mede door RTL Nieuws georganiseerde verkiezingsdebat in het Amsterdamse theater Carré op 5 maart. De leider van de rechts-populistische PVV heeft dat vandaag laten weten nadat RTL Nieuws een interview had gepubliceerd met zijn broer Paul Wilders.

Wat een ongelooflijk laaghartig tuig is @RTLnieuws om mijn familie bij de campagne te betrekken. Walgelijk. — Geert Wilders (@geertwilderspvv) Sun Feb 19 00:00:00 MET 2017 Geert is nog steeds het dictatortje dat hij vroeger was, als we samen haasje over speelden wilde hij springen en moest ik altijd bukken. https://t.co/X6Hi0waUqt — Paul Wilders (@pauI_wiIders) Sun Feb 19 00:00:00 MET 2017

"Wat een ongelooflijk laaghartig tuig is RTL Nieuws om mijn familie bij de campagne te betrekken. Walgelijk", liet Wilders via Twitter weten. In het interview zegt zijn broer Paul onder meer dat de PVV-leider geen tegenspraak duldt. "Wie Geert tegenspreekt, heeft afgedaan. Familie of niet."



Voor het Carrédebat zouden de lijsttrekkers van de acht grootste partijen worden uitgenodigd.



Wilders zegde vorige week ook al het 'premiersdebat' bij RTL Nieuws af, net als overigens premier en leider van de liberale VVD Mark Rutte. Dat gebeurde omdat daar meer deelnemers voor zouden worden uitgenodigd dan eerder was afgesproken. De PVV-leider laat weten dat debatten tegen Rutte op 13 maart en tegen de sociaaldemocratische lijsttrekker Lodewijk Asscher (PvdA) op 14 maart bij hem nog wel op de agenda staan.



RTL-hoofdredacteur Harm Taselaar betreurt dat Wilders weer heeft afgezegd. "Ik sta nog steeds achter het interview dat wij hadden met de broer van Wilders. Daarin vertelt hij vooral over de gevolgen die de uitspraken van zijn broer voor hemzelf hebben." Het debat gaat wat betreft Taselaar gewoon door: "Het kan niet zo zijn dat we door de nukken van een politicus maar debatten niet door moeten laten gaan, maar wat de inhoudelijke gevolgen zijn kan ik nog niet zeggen."