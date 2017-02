Verenigde Staten willen "nieuwe start" met Turkije

Door: redactie

19/02/17

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence (links) en de Turkse premier Binali Yildirim. © afp.

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence heeft aan de Turkse premier Binali Yildirim bevestigd dat zijn administratie "een nieuwe start" wil wat betreft de relaties tussen Washington en Ankara. Dat melden Turkse media vandaag.

Volgens televisiezender NTV zei Pence een en ander tijdens een onderhoud gisteren met Yildirim in de marge van de jaarlijkse veiligheidsconferentie in München. Yildirim op zijn beurt verklaarde dat de uitwijzing van imam en predikant Fethullah Gülen "een nieuwe bladzijde zou kunnen omslaan" in de relatie tussen beide landen. Gülen, die momenteel in ballingschap in de VS woont, wordt door Ankara verantwoordelijk gehouden voor de mislukte staatsgreep op 15 juli.



Het Witte Huis laat in een mededeling weten dat Pence tijdens het onderhoud het engagement bevestigde van de VS ten opzichte van Turkije als strategische partner en bondgenoot in de NAVO. "De twee leiders hebben het ook gehad over hoe de gezamenlijke inspanningen tegen IS opgedreven kunnen worden", luidt het voorts.