McCain haalt uit naar Trump: "Vrije pers onderdrukken is hoe dictators van start gaan"

Door: redactie

19/02/17 - 16u47 Bron: Reuters

John Mccain was erg hard voor de nieuwe president van de VS Donald Trump. © reuters.

De Amerikaanse senator John McCain, partijgenoot van president Donald Trump, heeft de media in het publiek verdedigd tegen Trumps laatste aanval op Twitter. "We hebben een vrije pers nodig. Dat is vitaal in een democratie", aldus McCain.

Trump haalde in een tweet gisteren zwaar uit naar bepaalde media, die hij "vijanden van het Amerikaanse volk" noemde. McCain, die wel vaker kritiek heeft op Trump, floot de president echter openbaar terug tijdens een interview met Meet the Press op NBC. Volgens de senator uit Arizona en zelf ex-presidentskandidaat is de internationale wereldorde na de Tweede Wereldoorlog deels gebaseerd op een vrije pers. "Ik haat de pers, ik haat jou vooral", zei McCain al lachend tegen interviewer Chuck Todd vanuit de internationale veiligheidsconferentie in München.



"Maar het feit is dat we jullie nodig hebben. We hebben een vrije pers nodig. Dat is vitaal. Als je - en ik ben nu heel serieus - de democratie zoals we die kennen wil behouden, dan moet je een vrije en vaak vijandige pers hebben." Zonder die vrije pers zou een democratie na verloop van tijd veel van zijn individuele vrijheden verliezen, aldus McCain. "En dat is hoe dictators van start gaan. Ze starten met de vrije pers te onderdrukken. Kijk maar naar de geschiedenis. Ik zeg niet dat Trump een dictator probeert te zijn. Maar we moeten wel lessen trekken uit de geschiedenis."