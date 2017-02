Michel: "Intens en constructief gesprek met Pence"

bewerkt door: redactie

Premier Charles Michel is tevreden over het gesprek dat hij met de Amerikaanse vicepresident Mike Pence heeft gehad. "Het was een intens gesprek, ook zeer constructief", zei Michel na afloop. "Een directe dialoog, directe gesprekken, dat is zeer belangrijk.

"Sterke band met Europa" In ieder geval hecht Michel veel belang aan het feit dat Pence een maand na het aantreden van de regering-Trump Europa aandoet. "Dat is een teken van een administratie in de richting van een sterke band die ze met Europa willen.



Zoals de traditie het wil, zijn de veiligheidsmaatregelen voor het hoge Amerikaanse bezoek bijzonder streng. Dat zal morgen niet anders zijn, wanneer Pence Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk, Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en EU-buitenlandverantwoordelijke Federica Mogherini ontmoet in de Europese wijk én de NAVO-top in het hoofdkwartier aan de Leopold III-laan in Brussel.

"Mooie stad Brussel" Pence en zijn gevolg landden omstreeks 14.00 uur op de militaire luchthaven van Melsbroek, dat onder sterke politiebewaking staat. Op voorhand verscheen hij kort voor de pers. Michel verwelkomde Pence in "de mooie stad Brussel", een subtiele verwijzing naar de "hellhole" zoals Trump naar onze hoofdstad verwees tijdens zijn presidentscampagne. Pence maakte in naam van Trump de groeten van de president over aan België en prees de lange alliantie met ons land. Hij noemde het een eer om ontvangen te worden in een "beautiful place". Hij kijkt naar eigen zeggen uit naar zijn ontmoetingen met de leiders van de Europese Unie en de Navo.



Met harde verklaringen over de Europese Unie en de Navo zorgde president Donald Trump de voorbije weken voor heel wat onrust en verwarring in Europese hoofdsteden. Ze leken te suggereren dat het Amerikaans buitenlands beleid onder zijn bewind wel eens drastisch van koers zou kunnen wijzigen. In München zei Pence dan weer in naam van de president dat het Amerikaanse engagement in de Navo "onwrikbaar" is.