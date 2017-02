Michel verwelkomt Amerikaans vicepresident Pence: "Welkom in het mooie Brussel"

bewerkt door: redactie

19/02/17

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence is aangekomen in België. Ons land vormt de tweede halte op een Europese rondreis die ongeruste Europese bondgenoten moet sussen over het toekomstig buitenlands beleid van de Verenigde Staten. Pence spreekt vanavond met premier Michel. In Kasteel Hertoginnedal prees Pence "het lange verbond" tussen het Amerikaanse en het Belgische volk.

Pence en zijn gevolg landden omstreeks 14.00 uur op de militaire luchthaven van Melsbroek, dat onder sterke politiebewaking staat.



Pence is voor het eerst in Europa sinds zijn aantreden op 20 januari. Hij ontmoet vanavond de Belgische premier Charles Michel. Op voorhand verschenen de twee kort voor de pers. Michel verwelkomde Pence in "de mooie stad Brussel", een subtiele verwijzing naar de "hellhole" zoals Trump naar onze hoofdstad verwees tijdens zijn presidentscampagne. Pence maakte in naam van Trump de groeten van de president over aan België en prees de lange alliantie met ons land. Hij noemde het een eer om ontvangen te worden in een "beautiful place". Hij kijkt naar eigen zeggen uit naar zijn ontmoetingen met de leiders van de Europese Unie en de Navo.



Morgen houdt Pence overleg met de EU-leiders Donald Tusk en Jean-Claude Juncker.



Met harde verklaringen over de Europese Unie en de Navo zorgde president Donald Trump de voorbije weken voor heel wat onrust en verwarring in Europese hoofdsteden. Ze leken te suggereren dat het Amerikaans buitenlands beleid onder zijn bewind wel eens drastisch van koers zou kunnen wijzigen. In München zei Pence dan weer in naam van de president dat het Amerikaanse engagement in de Navo "onwrikbaar" is.