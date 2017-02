Amerikaans vicepresident Pence bezoekt concentratiekamp van Dachau

bewerkt door: redactie

19/02/17 - 15u22 Bron: Belga

Amerikaanse vice-president Mike Pence met zijn vrouw Karen en dochter Charlotte. © reuters.

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence en zijn familie hebben vanochtend het voormalige concentratiekamp van Dachau bezocht. Het is het eerste officiële bezoek van Pence aan Duitsland. Later vandaag reist de vicepresident verder naar ons land.

Pence, zijn echtgenote en dochter bezochten het kamp net ten noorden van München, voordat ze een protestantse kerkdienst bijwoonden. Pence was in München voor de jaarlijkse veiligheidsconferentie, waarop hij onder meer verklaarde dat het Amerikaans engagement in de Navo is "onwrikbaar" is.



Dachau was het eerste permanente concentratiekamp van de nazi's. Ongeveer 41.500 Joden, homoseksuelen, zigeuners en andere dissidenten lieten er het leven. Toen het kamp op 29 april 1945 bevrijd werd, konden zo'n 30.000 mensen uit 31 verschillende landen worden gered.



Later vandaag reist Pence verder naar België. Op het programma staat onder meer een diner met premier Charles Michel.