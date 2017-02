Stomdronken moeder geeft borstvoeding: politie grijpt in

Door: redactie

In het Duitse Heffen heeft een moeder met bijna 2 promille alcohol in haar bloed borstvoeding aan haar baby gegeven. De politie heeft meteen de kinderbescherming ingeschakeld. Twee zusjes van vier en zes jaar, die allesbehalve een stabiele indruk maakten, werden ook overgeplaatst.

De politie trof de ouders en opa van de kinderen stomdronken aan. De oma van de baby vluchtte naar de buren omdat ze bang was dat haar man haar zou mishandelen. Die had ongeveer 2 promille alcohol in zijn bloed, net als de vader van de baby.



De mannen zouden zich agressief hebben gedragen tegen de politie en werden in de boeien geslagen.