"Wat heeft hij gerookt?" Trump suggereert onbestaande terreuraanslag in Zweden

19/02/17 - 10u53 Bron: Belga

© photo news.

Donald Trump heeft gisteren in een toespraak in Florida gesuggereerd dat er de avond voordien een terreuraanslag werd gepleegd in Zweden. Maar er is vrijdagavond niets bijzonder gebeurd in dat land. "Zweden? Terreuraanslag? Wat heeft hij gerookt?", reageerde de voormalige Zweedse premier Carl Bildt op Twitter.

Sweden? Terror attack? What has he been smoking? Questions abound. https://t.co/XWgw8Fz7tj

Trump sprak over nationale veiligheid. Hij zei dat het land sterke grenzen nodig heeft. Als illustratie van hoe het niet moet, noemde hij Zweden. "Kijk wat er gisterenavond gebeurde in Zweden. Zweden! Wie kan dat geloven? Ze lieten grote hoeveelheden (migranten) binnen. Ze ondervinden problemen die ze nooit voor mogelijk hadden gehouden", zei Trump, die meteen ook verwees naar Brussel, Nice en Parijs.



Al snel wezen media en Twitter-gebruikers erop dat er in Zweden geen aanslag is geweest vrijdagavond en dat het dus helemaal niet duidelijk is waarover Trump het dan wel had. De voormalige premier (tussen 1991 en 1994) en buitenlandminister van Zweden Carl Bildt was niet de enige die er zich vrolijk over maakte. Onder de hashtag #LastNightInSweden verscheen grap na grap op Twitter.



Nieuwssite The Huffington Post heeft een mogelijke verklaring. Vrijdagavond was er op de conservatieve Amerikaanse zender Fox News in het programma Tucker Carlson Tonight een item over de criminaliteitsstatistieken na de migratiegolf in Zweden. Misschien had president Trump daarnaar gekeken.