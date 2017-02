Vlucht Turkish Airlines geëvacueerd na vondst van verdacht bericht: 'Bom naar Toronto'

Door: redactie

19/02/17 - 05u57 Bron: CBC

© reuters.

Een vliegtuig van Turkish Airlines met bestemming Toronto werd gisteren op de luchthaven van Istanboel ontruimd nadat er in een van de toiletten een verdacht bericht werd aangetroffen. Het cabinepersoneel ontdekte de woorden "Bom naar Toronto" op de muur van een toilet van vlucht TK-17.

Het vliegtuig vertrok net op de luchthaven van Istanboel en had als bestemming Toronto Pearson International Airport in Canada. Na de vondst van het verdachte bericht keerde het toestel terug naar zijn parkeerplaats en werd het geëvacueerd.



Volgens de luchtvaartmaatschappij werden het vliegtuig en de passagiers onderworpen aan veiligheidscontroles, maar werd er niets verdachts aangetroffen. Er werd een nieuw vlucht met bestemming Toronto ingelegd.



Turkish Airlines liet zaterdagnamiddag in een verklaring weten dat het onderzoek aantoonde dat het om een vals bomalarm ging en dat het vliegtuig op weg was naar zijn bestemming.



Ondertussen is vlucht TK-17 veilig toegekomen op Toronto Pearson.