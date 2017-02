Laatste FARC-rebellen aangekomen in demilitarisatiezones

Door: redactie

19/02/17 - 05u20 Bron: ANP, Belga

© getty.

De laatste 300 rebellen van guerrillabeweging FARC zijn aangekomen in speciale zones waar ze zich laten demilitariseren, meldt de BBC. Het neerleggen van de wapens is onderdeel van het vredesakkoord dat vorig jaar met de Colombiaanse regering is bereikt.

De rebellen verlieten hun bases in de jungle om in speciaal aangewezen gebieden hun wapens over te dragen. Zo'n 6.900 strijders kwamen lopend, met de bus of per boot in de 26 kampen aan. Daartoe legden ze volgens Javier Pérez Aquino van de VN-waarnemersmissie in Colombia zo'n 8700 kilometer af. De FARC-rebellen verblijven daar naar verwachting tot eind mei. Ze worden er geregistreerd en voorbereid op een terugkeer naar de samenleving.

Kampen nog niet klaar Het grootste gedeelte van die kampen is nog niet af, waardoor de rebellen in sommige gevallen zelf aan het bouwen zijn geslagen. Volgens de regering komt de vertraging doordat bepaalde gebieden slecht bereikbaar zijn voor transportvoertuigen.



De VN-missie in Colombia heeft de regering opgeroepen om het tijdschema voor de ontwapening aan te passen, en waarschuwde dat er door de onafgewerkte kampen geen veilige plaatsen zijn om de wapens te verzamelen. "De meerderheid van de kampen zijn niet af en zijn niet precies afgebakend met precisie", zei Jean Arnault van de VN-missie. "Dit kan leiden tot een grijze zone waarbij verschillende interpretaties mogelijk zijn met incidenten tot gevolg." Hij zei ook dat vele FARC-leden bezorgd zijn om hun persoonlijke veiligheid in de kampen, en om hun sociaal-economische en fysieke welzijn.