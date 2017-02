Minstens 19 doden bij busongeval in Argentinië

Door: redactie

19/02/17 - 04u51 Bron: BBC, ANP

© afp.

Een busongeval in de Argentijnse Andes heeft zaterdag het leven gekost aan minstens negentien inzittenden, meldt de BBC. Het ongeluk vond plaats op een afgelegen weg, nabij de grens met Chili. Onder de slachtoffers zijn ook drie kinderen.

De meeste slachtoffers zijn Argentijnen, maar ook mensen uit Chili, Colombia en Haïti kwamen om. Het ongeluk gebeurde vlakbij de Aconcagua, de hoogste berg buiten Azië, in goede weersomstandigheden.



De bus ging in een scherpe bocht overkop.



"Ik sliep toen de bus begon te kantelen," vertelde een overlevende aan het Argentijnse Channel 13. "Toen ik wakker werd, was ik aan het vallen. De bus ging aan hoge snelheid. Hij raakte eerst de kant van de weg, dan bewoog hij een beetje en reed dan verder. Het ging heel erg snel." De tiener beweerde dat de bus erg snel reed ondanks klachten van de passagiers.



De twee buschauffeurs overleefden het ongeval. Zij worden ondervraagd door de politie.



Het Chileense bedrijf dat eigenaar is van de bus, zegt de slachtoffers zo snel mogelijk te willen identificeren.