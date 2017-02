Haard van blauwtong in Noord-Frankrijk - voorlopig geen gevaar voor België

Door: redactie

Afgelopen donderdag werd in de Franse gemeente Estourmel een haard van blauwtong serotype 8 ontdekt, op ongeveer 40 kilometer van de grens met de provincie Henegouwen. Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) vindt het voorlopig niet nodig om een beperkingsgebied af te bakenen in België.

Het FAVV zal zulke gebieden pas instellen als er nieuwe besmettingen opduiken die aantonen dat het virus actief circuleert in de buurt van de Belgische grens, zo laat het kabinet van minister van Landbouw Willy Borsus zaterdag weten.



Bij een beperkingsgebied mogen herkauwers die zone enkel verlaten als ze gevaccineerd werden, of als laboratoriumanalyses aantoonden dat ze immuun of niet besmet zijn.



Blauwtong wordt overgedragen van het ene naar het andere dier door muggen, die in de huidige winterperiode minder voorkomen. Toch raadt het kabinet van Borsus aan nu al te vaccineren. "Dit geval bevestigt de wetenschappelijke adviezen waarin voorspeld werd dat de ziekte België nadert en/of in België uitbreekt. Ik kan de fokkers enkel aanraden de dieren die momenteel op stal staan zoveel mogelijk te vaccineren: de zomer en de besmette muggen moeten niet afgewacht worden", aldus de minister.