Trump geeft aftrap voor kiescampagne 2020

19/02/17



Amper een maand nadat hij de eed als president aflegde, is Donald Trump al begonnen aan zijn kiescampagne voor 2020. Zaterdag maakte hij zijn eerste campagnestop net buiten Orlando, Florida. De president prees zijn verwezenlijkingen van de voorbije maand, ondanks de "leugens van de pers".

Vijf uur nadat Trump op 20 januari werd ingezworen, diende hij al bij de Federale Kiescommissie zijn kandidatuur voor de volgende verkiezingen in. Op een vraag of het niet wat te vroeg was voor een nieuw campagne-event, antwoordde Trump de aanwezige journalisten: "Het leven is een campagne. Ons land weer groots maken, is een campagne. Voor mij is het een campagne. Amerika weer groots maken is absoluut een campagne."



De bijeenkomst kwam er na een erg turbulente maand in het Witte Huis. Trump werd onder andere gedwongen om zijn nationaal veiligheidsadviseur Michael Flynn de bons te geven. Zijn moslimverbod werd ingetrokken door federale rechtbanken en er is ophef over de contacten tussen leden van zijn campagneteam en Russen die gekend zijn door de Amerikaanse inlichtingendiensten. Lees ook Trump noemt Amerikaanse media "staatsvijanden"

"Alles loopt op wieltjes" In een vliegtuighangar in Orlando hadden naar schatting van de politie zo'n 9000 Trump-aanhangers zich verzameld.



De president werd voorgesteld door first lady Melania die eerst een gebed opzegde en beklemtoonde dat ze "eenheid" in het land wilde.



"Het Witte Huis loopt op wieltjes" garandeerde de president en hij probeerde de aandacht van het negatieve nieuws af te leiden door de menigte te vertellen hoe hij zich aan zijn campagnebeloftes had gehouden: hij heeft een bevel ondertekend voor de bouw van de muur langs de Mexicaanse grens, is gestart met de deportatie van illegale immigranten en trok de VS terug uit het Trans-Pacifisch Partnerschap, een handelsverdrag met verschillende Aziatische landen, Australië en Nieuw-Zeeland. De beslissing van een federale rechtbank om zijn moslimban in te trekken, noemde hij "triestig", maar de strijd is nog niet gestreden, beklemtoonde hij. "We geven niet op. We geven nooit op. We gaan volgende week iets doen. Ik denk dat jullie onder de indruk gaan zijn," beweerde Trump. © afp.

Aanval op de pers Trump beloofde het publiek dat hij zijn campagnebeloftes zal waarmaken ondanks de "leugens, misrepresentaties en nepverhalen" over hem in de media.



"Ik wil tot jullie spreken zonder de filter van het nepnieuws", zei hij tegen de juichende menigte. "De oneerlijke media hebben het ene nepverhaal na het andere gepubliceerd, zonder bronnen, ookal beweren ze dat ze die hebben - ze verzinnen ze in veel gevallen zelf. Ze willen gewoon niet de waarheid brengen," claimde Trump.



"Veel van onze grootste presidenten hebben met de media gestreden en hen tot de orde geroepen," zei hij, waarbij hij Thomas Jefferson, Andrew Jackson en Abraham Lincoln noemde. "Als de media tegen het volk liegen, dan zal ik hen daar nooit ofte nimmer mee laten wegkomen. Ik zal alles doen wat ik kan om hen er niet mee te laten wegkomen. Ze hebben hun eigen agenda en hun agenda is niet die van jullie."



"Maar ondanks al hun leugens, misrepresentaties en nepverhalen konden ze ons niet verslaan in de voorverkiezingen en verkiezingen en we zullen hen blijven onthullen voor wat ze zijn en bovenal zullen we blijven winnen, winnen, winnen", aldus de president, deze keer zonder zijn klassieke das. © afp.