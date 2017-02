"Baltische staten hebben VS nodig voor hun veiligheid"

Door: redactie

De Litouwse president Dalia Grybauskaite. © epa.

Litouwen wil dat de nieuwe Amerikaanse regering de Baltische staten helpt hun luchtverdediging te verbeteren, om zich te beschermen tegen Rusland. Dat heeft de presidente Dalia Grybauskaite gisteren verklaard.

De Litouwse president waarschuwde ook dat de extra maatregelen die de NAVO vorig jaar nam, zoals de ontplooiing van troepen, "niet voldoende waren".



Samen met haar collega's uit Estland en Letland zat Grybauskaite gisteren samen met de Amerikaanse vicepresident Mike Pence. Dat gebeurde in de marge van de veiligheidsconferentie die nog tot vandaag plaatsvindt in het Duitse München.



"Zonder de steun van de Amerikaanse luchtverdediging zullen we niet volledig beschermd zijn", zei Grybauskaite na afloop. "Op dit moment proberen we zelf bepaalde apparatuur te kopen, maar een directe deelname van de Verenigde Staten zal nodig zijn."



Vicepresident Pence probeerde op zijn beurt de ongerustheid van de Baltische staten over Trumps uitspraken weg te nemen. Die noemde de NAVO in het verleden "achterhaald", al matigde hij zijn toon sinds zijn aantreden door verschillende keren het belang van de alliantie te benadrukken. "Tijdens mijn ontmoeting met de Baltische leiders heb ik de Amerikaanse toewijding aan hun veiligheid en aan ons partnerschap herbevestigd", zo tweette Pence na de ontmoeting.