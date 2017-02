Hond claxonneert naar te traag baasje

Door: redactie

18/02/17 - 17u57 Bron: vtmnieuws.be

video

Toen Tim Blankenship en Yvonne Blankenship even om een broodje wilden, zagen ze een hond in een andere auto claxonneren naar zijn te traag baasje. De hond met de naam 'Diamond' blafte en claxonneerde naar zijn baasje, waarschijnlijk vond de hond dat zijn baasje er te lang over deed. Naar eigen zeggen was de eigenaar van 'Diamond' maar enkele minuten weg was. Volgens kennissen is de hond wel vaker claxonnerend in de stad te vinden. Tim en Yvonne lachten alvast eens goed met de opgejaagde vierpoter.