Ook als hij in beschuldiging wordt gesteld blijft Fillon presidentskandidaat

Door: redactie

18/02/17 - 12u34 Bron: Belga

© photo news.

frankrijk Ook indien hij in beschuldiging wordt gesteld voor de fictieve tewerkstelling van zijn echtgenote zal François Fillon kandidaat blijven bij de presidentsverkiezingen in Frankrijk. Dat heeft de kandidaat van de rechtse partij Les Républicains vandaag gezegd in een interview met de krant Le Figaro. Bij het losbarsten van de affaire had Fillon nog het tegendeel beloofd.