Wilders haalt uit naar "Marokkaans tuig" bij start campagne

Door: redactie

18/02/17 - 19u27 Bron: Belga, ANP

Omstuwd door de pers trapt Geert Wilders zijn verkiezingscampagne op gang in Spijkenisse nabij Rotterdam. © afp.

Verkiezingen NL Onder grote belangstelling heeft PVV-politicus Geert Wilders zaterdag in Spijkenisse nabij Rotterdam zijn verkiezingscampagne afgetrapt. Vele tientallen journalisten uit binnen- en buitenland waren ervoor uitgerukt. Ook was er veel politie en beveiliging op de been en er waren talrijke burgers op het mediacircus afgekomen. Omstuwd door die menigte deelden Wilders en zijn kompanen op de Markt flyers uit.

Wilders verklaarde in het Engels aan de verzamelde pers dat "een groot deel van de Marokkanen in Nederland 'tuig' is dat de straten onveilig maakt. De criminaliteit door hen wordt niet serieus genomen", aldus de politicus die in december schuldig werd bevonden aan groepsbelediging wegens zijn 'Minder! Minder! Minder!'-uitspraak.

© reuters.



"Het is vandaag een historische dag en het worden historische verkiezingen", zei Wilders even voordien in een korte toespraak. Hij hield zijn toehoorders voor dat ze op de PVV (Partij voor de Vrijheid) moeten stemmen "als u wilt dat u weer centraal komt te staan". Ook herhaalde hij zijn bekende boodschap dat "Nederland weer van de Nederlanders" moet worden en dat ons land zelf moet bepalen wie er binnenkomt. Wilders zei voor Spijkenisse te hebben gekozen omdat het een "thuisplaats" van de PVV is.



"Redder des vaderlands"

"Ik hoop dat Geert de redder des vaderlands is, want ons landje gaat ten onder aan de moslims en de islam. De criminele buitenlander moet ons landje verlaten. De goeien mogen blijven, ik ben echt geen racist", zei ex-PvdA-stemmer Danny die speciaal uit Schiedam was gekomen om Wilders een hand te geven. Hij gaf aan dit keer eenmalig op de PVV te gaan stemmen, omdat de sociaal-democratische regeringspartij PvdA nu de "partij van de allochtonen en de partij van de armoe" is.



Een klein groepje demonstranten van de actiegroep Internationale Socialisten protesteerde tegen Wilders. Ze hielden borden op met teksten als 'Vluchtelingen welkom' en 'Laat je niet bang maken'. Volgens een woordvoerster kwam de actiegroep in het geweer tegen de "racistische ideeën van Wilders en zijn campagne om mensen te verdelen en uit te sluiten". Na drie kwartier blies Wilders de aftocht.



Ruim een jaar geleden deelde de PVV-leider op dezelfde plek in Spijkenisse 'verzetsspray' uit aan vrouwen. Dat was een spray met een kleurstof, als legaal alternatief zelfverdedigingsmiddel voor de verboden pepperspray, naar aanleiding van de massale aanranding in Keulen.



De Nederlandse parlementsverkiezingen vinden plaats op 15 maart.