Grote manifestatie tegen dodentol van 'war on drugs' die Duterte ontketende

Door: redactie

18/02/17 - 10u27 Bron: Belga

© ap.

filipijnen In de Filipijnse hoofdstad Manilla zijn deze ochtend vele duizenden katholieken de straat opgegaan om te protesteren tegen de dodentol van de grootschalige antidrugsoorlog die president Rodrigo Duterte heeft ontketend. De manifestatie is de grootste in zijn soort sinds Duterte zeven maanden geleden aan de macht kwam.