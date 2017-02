Burundi wil arrestatie van deelnemers aan vredesgesprekken

Door: redactie

18/02/17 - 02u38 Bron: Belga

De Burundese president Pierre Nkurunziza. © reuters.

Burundi heeft de Tanzaniaanse autoriteiten vrijdag verzocht een aantal oppositieleden die deelnemen aan de vredesgesprekken in Tanzania te arresteren.

Het land vroeg de aanhouding van "enkele personen die gezocht worden door het Burundese gerecht", zo stond in een brief van de Burundese ambassadeur in het land. Volgens een gerechtelijke bron zijn "meerdere politici gevlucht", die een internationaal arrestatiebevel tegen hen hebben lopen na de mislukte staatsgreep van 13 en 14 mei 2015.



Woensdag kondigde de Burundese regering aan niet aan de onderhandelingen deel te nemen in Arusha, die bedoeld zijn om een einde te maken aan de politieke crisis die Burundi al twee jaar in haar greep houdt.



Cnared, het platform dat bijna de hele Burundese oppositie verzameld in het binnenland en in ballingschap, neemt wel deel aan de gesprekken. De voorzitter van het oppositieplatform, Anicet Niyonkuru, leek vrijdag niet verontrust door de vraag van de Burundese regering. Volgens hem kregen ze nog voor hun verplaatsing garanties van Tanzania.



De besprekingen in Arusha begonnen vrijdagochtend, en de regionale bemiddelaar en de voormalige Tanzaniaanse president Benjamin Mkapa hopen dat ze tot een consensus zullen leiden "over het principe en de geest" van het vredesakkoord van 2000. Dat maakte een einde aan de burgeroorlog in Burundi, waarbij tussen 1993 en 2006 zo'n 300.000 doden vielen.



De regering neemt niet deel aan de gesprekken, maar is wel vertegenwoordigd door de voorzitter van regeringspartij CNDD-FDD, generaal Evariste Ndayishimiye. Die weigerde plaats te nemen aan dezelfde tafel als Cnared. Hij zei vooral gekomen te zijn om "de politici die zichzelf niets te verwijten hebben op te roepen om terug te keren naar Burundi, om de verkiezingen van 2020 samen voor te bereiden".