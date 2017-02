IKEA Israël maakt catalogus zonder vrouwen voor orthodoxe joden

Eveline Meijer

18/02/17 - 02u20 Bron: AD.nl

Een pagina uit de brochure van IKEA Israël. Een vader geeft twee zoontjes te eten in de keuken, maar van een moeder ontbreekt ieder spoor. © IKEA .

IKEA Israël heeft een opmerkelijke brochure uitgebracht: in een speciale editie voor orthodoxe Joden zijn vrouwen de grote afwezigen. Alle afgebeelde personages in de cataloog zijn mannen. De brochure bestaat naast de reguliere catalogus voor het land, waar wel vrouwen in te vinden zijn.

De brochure werd in februari verspreid onder de Haredi-gemeenschap, een minderheid in Israël. Binnen de religie gelden strenge regels voor vrouwen. Zo mogen ze niet bij de mannen zitten in de synagoge en bij bruiloften. Meisjes en vrouwen mogen volgens het geloof vanaf drie jaar niet meer worden afgebeeld. Die staan dus ook niet in de brochure. "IKEA Israël probeerde met de brochure een minderheid in het land te bereiken", vertelt een woordvoerster van de meubelverkoper. Niet alleen vrouwen en meisjes werden uit de catalogus gelaten, er werden ook andere aanpassingen gedaan om de Haredi-gemeenschap aan te spreken. Er staan bijvoorbeeld ook boekenkasten in die op maat gemaakt zijn voor heilige boeken en stapelbedden voor grote gezinnen.

No women in #israel katolgue from @IKEA_Centennial In #israel after pressure #jamaissanselle #womensrights pic.twitter.com/uYoC9p1TXE

Kritiek

De afwezigheid van vrouwen stoot echter veel mensen voor het hoofd. Op sociale media worden er flink wat vraagtekens geplaatst bij de brochure. Zo zegt een criticaster: "Dit is geweldig, ik wist niet dat er alleenstaande ouders binnen de Haredi-gemeenschap waren!" Een ander vraagt zich af waar de moeder van de kinderen in de brochure heen is gegaan.



IKEA heeft inmiddels excuses aangeboden. "Deze aangepaste brochure bevat inderdaad geen afbeeldingen van vrouwen of meisjes. IKEA Israël realiseert zich dat ze hiermee mensen voor het hoofd stoot en het bovendien niet in lijn is met de waarden die IKEA wereldwijd vertegenwoordigt", zegt Shuky Koblenz, retail manager bij Ikea Israël. "We bieden daarvoor onze oprechte verontschuldigen aan. We zorgen ervoor dat toekomstige commerciële brochures in lijn zijn met de waarden waar IKEA voor staat en die tegelijkertijd de Haredi-gemeenschap respecteren."



"We vinden dat de lokale uiting van IKEA Israël niet in lijn is met ons gedachtegoed", reageert Josefin Thorell, woordvoerder van Inter Ikea Systems. "We waarderen het dat de franchisenemer deze kwestie serieus neemt en ervoor zorgt dat toekomstige publicaties in lijn zullen zijn met waar ons merk voor staat." Een woordvoerster van de franchise liet aan AD weten dat IKEA Israël de minderheidsgroep voortaan op een andere manier gaat proberen aan te spreken. Op welke manier dat is, kon ze nog niet vertellen.