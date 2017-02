Driejarig kind gedood bij ontploffing bomauto in Turkije

Door: redactie

Bij de ontploffing van een autobom in de zuidoostelijke Turkse provincie Sanliurfa is vrijdagavond een kind van drie omgekomen en zijn 17 mensen gewond geraakt. Dat heeft het gouverneurschap van de provincie gemeld.

De bom ontplofte vrijdag om 20.45 uur lokale tijd (18.45 uur Belgische tijd). "Achttien gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. (...) Onder hen een kind van drie jaar dat is overleden", aldus het gouverneurschap van Sanliurfa in een mededeling op zijn website.



Eerder berichtte het Turkse persagentschap Anadolu dat volgens het gouverneurschap een kind van drie jaar was omgekomen, en vijftien mensen gewond raakten.



Gouverneur Güngör Azim Tuna zei ook aan Anadolu dat het ging om een "terroristische aanval", waarbij een wagen met explosieven vanop afstand tot ontploffing werd gebracht. Dat gebeurde in de buurt van een appartement waar rechters en procureurs verblijven, in de stad Viransehir aan de Syrische grens.



De Turkse minister van Justitie, Bekir Bozdag, veroordeelde de aanslag, die volgens hem de rechterlijke macht viseerde. "Geen enkele terrorist of terroristische organisatie kan de strijd van Turkije tegen het terrorisme verzwakken", reageerde hij op Twitter. "Onze actieve en vastberaden strijd tegen het terrorisme zal voortgezet worden."



De aanslag werd voorlopig nog niet opgeëist.