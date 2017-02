Negen burgers omgekomen bij nieuwe Turkse bombardementen al-Bab

Door: redactie

17/02/17 - 21u05 Bron: Belga

Bij nieuwe bombardementen door het Turkse leger op de Syrische stad al-Bab, een bolwerk van Islamitische Staat (IS) in het noorden van Syrië, zijn negen burgers, onder wie drie vrouwen, omgekomen. Dat meldt de vanuit Groot-Brittannië opererende anti-Assadsite Sohr. Ankara maakte geen melding van burgerdoden, maar had het over "dertien terroristen" die omkwamen bij bombardementen tegen "tientallen IS-posities".