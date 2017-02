Brusselse onderzoeksrechter onderzoekt klacht van Marine Le Pen tegen OLAF

Door: redactie

17/02/17 - 17u57 Bron: Belga

© afp.

Het Brusselse parket bevestigt dat Marine Le Pen (FN) klacht met burgerlijke partijstelling heeft ingediend tegen OLAF, het Europees Bureau voor Fraudebestrijding. De klacht werd in januari ingediend en een onderzoeksrechter heeft een onderzoek geopend. Het Brusselse parket geeft voorlopig geen verdere commentaar, in het belang van het onderzoek.

Het Europees Parlement eist zo'n 340.000 euro terug van Le Pen omdat ze twee partijmedewerkers met Europees geld zou hebben betaald. Een onderzoek van OLAF bracht het misbruik aan het licht. Omdat de presidentskandidate van uiterst rechts weigert het geld terug te storten, houdt het parlement intussen een deel van haar loon in. Bekentenis ontkend Franse media meldden vandaag dat Le Pen volgens een OLAF-rapport had toegegeven dat ze haar lijfwacht Thierry Légier fictief tewerkstelde als parlementair assistent, om "lonen en lasten te regulariseren". Le Pen ontkende vandaag zelf dat ze een dergelijke bekentenis zou gedaan hebben. De extreemrechtse kandidate voor de Franse presidentsverkiezingen legde uit dat er een "boekhoudkundige regularisering" was doorgevoerd en dat er "absoluut niets fictiefs" was in deze zaak. "Ik heb daarvan alle bewijzen, die ik te gepasten tijde zal bezorgen en die ik al aan OLAF heb overgemaakt", voegde ze eraan toe.

De persdienst van OLAF zei aan AFP dat "het onderzoek aan het licht had gebracht dat de volksvertegenwoordiger een puur fictief arbeidscontract had opgesteld met betrekking tot een van haar assistenten". Het rapport van de antifraudedienst werd aan het Europees Parlement overgemaakt en aan het parket van Parijs, dat ook een onderzoek opende.



Klacht tegen secretaris-generaal Europees Parlement

Nog vandaag meldde de advocaat van Le Pen, Marcel Ceccaldi, dat er een strafklacht was ingediend tegen OLAF. Volgens Politico is de klacht gericht tegen secretaris-generaal Klaus Welle van het Europees Parlement, OLAF-topman Giovanni Kessler en de waarnemend directeur onderzoeken van de dienst, Beatriz Sanz Redrado. Ze zouden bewijzen hebben vervalst om het Front National te ondermijnen.



'Heksenjacht'

Le Pen wijst ook toenmalig parlementsvoorzitter Martin Schulz met de vinger. Het is volgens haar geen toeval dat het onderzoek "een maand en twee dagen na het verkiezingssucces" van het FN werd opgestart. Ze suggereert dat Schulz, die het intussen tot kandidaat-bondskanselier in Duitsland heeft geschopt, met medeplichtigheid van Olaf om politieke redenen een heksenjacht tegen haar lanceerde.