Londen voert nieuwe heffing in voor vervuilende wagens

Wie nog met zijn oude wagen de Londense binnenstad in wil, zal vanaf oktober een bijkomende heffing moeten betalen van 10 pond (11,7 euro). Dat heeft de Londense burgemeester Sadiq Khan vandaag bekendgemaakt.

De milieuheffing - toxic charge of T-charge gedoopt - zal gelden voor alle wagens van voor 2006 die niet voldoen aan de Europese normen voor fijn stof en stikstof.



Volgens de Londense burgemeester zullen elke werkdag tot tienduizend wagens in aanmerking komen voor de T-Tax.



De milieuheffing komt bovenop de tol van 11,5 pond die alle automobilisten sinds 2003 moeten betalen die Londen willen binnenrijden. Het zal dus 21,50 pond kosten om met een auto die niet voldoet aan de Euro 4-norm in het centrum van Londen te rijden, waarschuwt de Londense burgervader.