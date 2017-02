Topman Samsung aangehouden na arrestatiebevel

Door: redactie

De tweede man bij Samsung, Lee Jae-Yong, is vandaag aangehouden in het kader van een corruptieonderzoek, dat leidde tot een afzettingsprocedure tegen de Zuid-Koreaanse presidente Park Geun-hye. Een rechter had dinsdag een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de man.