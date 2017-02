Recordvangst cocaïne in Suriname

Door: redactie

17/02/17 - 01u14 Bron: Belga

Archiefbeeld - grootste cocaïnevangst ooit in Australië AFP PHOTO / AUSTRALIAN FEDERAL POLICE © afp.

In de haven van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo hebben politieagenten en douaniers in twee zeecontainers bijna duizend kilogram cocaïne ontdekt. Met een straatwaarde van zo'n 40 miljoen euro is het een van de grootste drugsvangsten ooit in het Zuid-Amerikaanse land.