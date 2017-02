New Yorkse mag van rechter geen kinderen meer krijgen

© thinkstock.

Een heroïneverslaafde vrouw uit Rochester in New York mag van de rechter geen kindjes meer maken. De prostituee heeft al vier kinderen, over wie ze het hoederecht telkens weer verloor wegens verwaarlozing. De rechter verbiedt haar nu zwanger te worden zolang ze het hoederecht over haar babyzoontje niet terugwint.

Al de kinderen van Brandy F. worden grootgebracht door anderen. Rechter Patricia Gallaher zegt dat de kansen van de vrouw om het hoederecht terug te krijgen vergroten als ze niet opnieuw van een baby bevalt. De uitspraak dateert al van 27 december maar er wordt nu pas over bericht.



Mocht de vrouw zich niet houden aan het gerechtelijk bevel en zwanger worden, dan zal ze toch niet naar de gevangenis moeten, zo besliste rechter Gallaher, die intussen overigens met pensioen ging. Wat er dan wél met haar zou gebeuren, is niet duidelijk. Tim Donaher, de advocaat van Brandy F., weet niet of zijn cliënte al dan niet van plan is zich te schikken naar de uitspraak, maar die schendt volgens hem sowieso haar constitutionele rechten. Donaher wil dan ook in beroep gaan.



Gallaher motiveerde haar gerechtelijk bevel door te stellen dat er een grote toename is in het aantal drugsverslaafde ouders die hun eigen leven én dat van hun kinderen vergooien. Ze vindt dat het gerecht daar gepast op moet reageren. Ze verwees verder naar het feit dat het jongste zoontje van Brandy F. in juli prematuur geboren werd en al vrijwel meteen afkickverschijnselen vertoonde. Ook de twee middelste kinderen kwamen drugsverslaafd ter wereld. De oudste zoon van de prostituee is zestien en woont sinds 2007 bij zijn grootmoeder.



In 2004 was er al eens een gelijkaardig gerechtelijk bevel in Monroe County, uitgevaardigd door een rechter voor wie Gallaher destijds werkte. In beroep werd de voorwaarde om niet zwanger te worden toen geschrapt.