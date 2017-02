Door: redactie

16/02/17 - 19u22 Bron: DPA

Alexander Acosta. © reuters.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vandaag aangekondigd dat hij Alexander Acosta, een advocaat uit Florida, tot nieuwe minister van Werk benoemt.

Daags voordien had Andy Puzder, een ceo uit de fastfoodsector, ontslag genomen. De nieuwe minister van Werk is een 'hispanic', meteen de eerste niet-blanke excellentie in het kabinet van Trump.