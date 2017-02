Zeker 50 doden bij bomaanslag op Soefi-heiligdom in Pakistan

Door: redactie

Bij een bomaanslag op een heiligdom van het soefisme in Pakistan zijn donderdag zeker vijftig doden gevallen. Pakistaanse media meldden dat het een zelfmoordaanslag was gepleegd door een dader die voor hij zich opblies, een granaat naar mensen gooide. Er waren veel mensen bijeen voor een ritueel.

De aanslag was in Sehwan in het zuiden van het land, circa 180 kilometer ten noordoosten van Karachi. Het doelwit was het Lal Shahbaz Qalander-heiligdom van de mystieke en liberale stroming in de islam die het soefisme wordt genoemd. Het soefisme is een gruwel voor soennitische extremisten die in Pakistan ook aanslagen plegen op sjiieten en christenen. De aanslag in Sehwan is opgeëist door de extremisten van Islamitische Staat.



Er waren duizenden gelovigen, mannen en vrouwen, toegestroomd voor een groot religieus evenement met dans en muziek.



Moslimextremisten van de taliban beschouwen soefi's als afvalligen en pleegden in Pakistan al vaker aanslagen op hen.