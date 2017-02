Lavrov: "Rusland komt niet tussen in Amerikaanse aangelegenheden"

Door: redactie

16/02/17 - 16u18 Bron: Belga

© afp.

Rusland komt niet tussen "in de binnenlandse zaken van andere landen". Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov gezegd, net voor hij voor de eerste keer zijn Amerikaanse ambtgenoot zou ontmoeten in de marge van een G20-top in Bonn. In Washington is al enkele dagen veel te doen om de linken die zouden bestaan tussen de entourage van Donald Trump en Rusland.