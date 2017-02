Angela Merkel benadrukt dat ze niets wist van Duitse hulp aan NSA

Door: redactie

16/02/17 - 16u10 Bron: Belga

© epa.

Angela Merkel wist niets af van de samenwerking tussen de Bundesnachrichtendienst (BND), de Duitse veiligheidsdienst, en de Amerikaanse National Secutiry Agency (NSA). Dat heeft de Duitse bondskanselier gezegd voor een parlementaire onderzoekscommissie van de Bondsdag.

De onderzoekscommissie ondervroeg de Duitse bondskanselier als getuige. Ze moest meer opheldering brengen over het onderzoek naar de afluisterpraktijken van de NSA in Duitsland en de betrokkenheid van de BND. De BND zou bedrijven en de nauwste bondgenoten van Berlijn bespioneerd hebben om die informatie aan de NSA door te spelen.



Het departement van de bondskanselier houdt controle over de BND. "Spioneren voor je vrienden is onaanvaardbaar", benadrukte Merkel donderdag. Ze voegde er nog aan toe dat ze niet op de hoogte was van die praktijken tot in maart 2015, toen het schandaal losbarstte. "Het is en blijft belangrijk dat we een juiste balans vinden tussen vrijheid en veiligheid", aldus Merkel.