Geen celstraf voor tiener die haar baby uit raam gooide en koud sms'te naar vriendje: "Het was een meisje"

Antonia Lopez. © Facebook.

De 16-jarige Antonia Lopez uit het Amerikaanse Omaha (Nebraska) heeft bekend dat ze na de bevalling haar baby uit het raam vanop de tweede verdieping heeft gegooid. Aanvankelijk zou ze berecht worden als een volwassene voor de zware misdaad, maar het werd uiteindelijk toch de jeugdrechtbank. Zo ontsnapt ze aan een mogelijke celstraf van 20 jaar tot levenslang.

© rv.

De openbare aanklager, Don Kleine, zwichtte voor het argument dat Lopez geen strafblad had en hield ook rekening met haar geestesgesteldheid en met de manier van handelen. "Het is een vreselijke zaak", aldus Kleine. "Na onderzoek hoe de feiten gebeurd zijn, vind ik dat we dit niet kunnen beschouwen als een daad die volwassenen-specifiek is. Het was geen gepland en uitgekiend proces. Het was meer een paniekreactie."



Lopez beviel op 30 september vorig jaar in het geniep thuis op haar appartement. Daarna smeet ze de pasgeboren baby vanop de tweede verdieping naar beneden. De tiener biechtte dat op aan haar moeder, die de baby buiten vond. Helemaal van slag belde ze om 4u12 's ochtends de hulpdiensten. Ze probeerde de baby nog te reanimeren. Maar het kindje, dat twee maanden te vroeg was geboren en maar 900 gram woog, werd doodverklaard net na aankomst in het ziekenhuis.



De tiener verklaarde dat ze niet wist dat ze zwanger was, maar haar vriendje ontkende dat. Hij had er volgens de politie bij Lopez ook vergeefs op aangedrongen dat ze haar moeder zou inlichten en dat ze een dokter zou raadplegen voor de bevalling.



Toen het zover was, begon Lopez echter in haar eentje voor een spiegel in haar slaapkamer te persen. Ze stuurde wel nog verscheidene sms'jes naar haar vriend tijdens de weeën en een foto via Snapchat.



12:56: 'Schat, ik heb elke paar seconden contracties in mijn onderbuik. Het doet vreselijk pijn."

1:01: 'Ik heb zo'n pijn.'

1:02: 'Ik wil dat het ophoudt.'

En dan, meer dan een uur later om 2:23: 'Tussen haakjes: het was een meisje.'



Daarna, om 3u40, riep ze op Facebook de hulp van anderen in, mogelijk om de baby te verbergen: "Wie kan er mij een enorme dienst bewijzen en heeft een auto?"



Volgens Kleine is de beste oplossing nu om Antonia Lopez psychologisch te begeleiden in de hoop haar zo in de maatschappij te kunnen reïntegreren. Het is aan de jeugdrechter op 24 maart om te beslissen waar Lopez precies zal terechtkomen. Tot haar negentiende staat ze onder toezicht van de jeugdrechtbank.