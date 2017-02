Voetbalploeg zet spelertjes die te weinig lotjes verkochten aan de deur (en de harde reacties volgen al snel)

Door: redactie

16/02/17 - 14u36

Archiefbeeld. © Catrinus van der Veen.

video Een maatregel van de Nederlandse voetbalclub VV Bladella maakt een stortvloed aan scherpe reacties los bij onze noorderburen. De ploeg uit Bladel besliste immers om vier spelertjes uit de club te zetten omdat ze te weinig lotjes verkocht hadden voor de Nieuwjaarsloterij. Volgens Omroep Brabant wilde de club de ouders van de voetballertjes het tekort bovendien zélf laten bijpassen. Het bestuur van Bladella ui Bladel ontving al snel bedreigingen na de opvallende zet. De gemeente grenst aan het Belgische Postel (Mol) en ligt niet ver van Arendonk.

Omroep Brabant ging op bezoek bij Maaike, een moeder van een jongetje dat niet meer bij Bladella mag voetballen. Zij vertelde hoe ze in een brief vernam dat haar zoontje te weinig lotjes had verkocht (elk kind moest minstens voor 25 euro aan lotjes aan de man brengen, red.). Indien Maaike het geld niet zelf bijpaste, was haar kind niet langer welkom op de club.



"Ik vind het gewoon een schandalige beslissing. Mijn zoontje heeft twee dagen hoofdpijn gehad en moeten overgeven", aldus Maaike. "De meeste ouders betalen zelf gewoon het tekort om van het gezeur af te zijn, maar dat vind ik niet correct. De club zou gewoon tevreden moeten zijn met elke extra euro die in het laatje komt."



Bij Bladella zijn ze zich echter van geen kwaad bewust. Dat geeft een bestuurslid aan in een reactie bij Omroep Brabant. "Er gelden bepaalde regels binnen de club en daar maken we geen uitzonderingen op. De Nieuwjaarsloterij is jaarlijks een welgekomen bron van inkomsten."

Lees ook Seks met moeders als pasmunt voor basisplaats in jeugdploeg