Trump: "Palestijnen moeten haat stoppen"

16/02/17 - 10u26 Bron: vtmnieuws.be

President Trump vindt dat de Palestijnen iets moeten doen aan "de haat die ze al op erg jonge leeftijd" aangeleerd krijgen. Dat zei hij gisteren tijdens een persconferentie met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. "De Palestijnen krijgen enorme haat aangeleerd. Het begint op zeer jonge leeftijd in het klaslokaal", zei Trump. Het is van groot belang dat de Palestijnen Israël eindelijk erkennen, vindt de Amerikaanse president. Toch ligt het probleem niet enkel bij de Palestijnen, volgens Trump. "Israël moet ook wat flexibiliteit tonen", zei hij. Als eerste Amerikaanse president in meer dan een halve eeuw vindt Trump een tweestatenoplossing met Palestina geen prioriteit. Het maakt hem niet uit, zolang Israël en Palestina maar vrede sluiten.