Acht jaar geleden werd haar hele familie uitgemoord. En nu verbreekt ze voor het eerst de stilte

Vijf leden van de familie Lin lagen nietsvermoedend te slapen toen een oom in juli 2009 hun huis in het Australische North Epping bij Sidney binnendrong en hen allemaal de schedel insloeg met een hamer. Robert Xie (53) kreeg daar deze week vijf keer levenslang voor en zal nooit meer vrijkomen. En nu heeft het enige overlevende familielid - Brenda Lin - voor het eerst in acht jaar gesproken over wat er die nacht precies gebeurde. En dat werpt ook een nieuw licht op het motief van de dader.

Dader Robert Xie. © Twitter. Deze week trad Brenda voor het eerst uit de schaduw, nu haar oom veroordeeld is voor de dood van haar vader Norman Min Lin (45), haar moeder Yun Li Lily Lin (43), haar tante Irene Yin Yun Bin (39) en haar twee broertjes Henry (12) en Terry (9). De moordpartij was een van de gruwelijkste uit de Australische geschiedenis.



Bloedbad

De man drong in juli 2009 het twee verdiepingen tellende huis van het gezin binnen met een sleutel van zijn vrouw Kathy, vertelde rechter Elizabeth Fullerton bij haar uitspraak. En daar richtte hij een bloedbad aan. Met een hamerachtig object dat hij had vastgemaakt aan een touw voor meer slagkracht, sloeg hij de vijf gezinsleden in hun bed het hoofd in. De bloedspatten zaten overal op de vloeren en muren. Lees ook Australië heeft een vreemde storm over zich heen gekregen

"Ik zou er alles voor over hebben om mijn familie terug te krijgen", snikt Brenda Lin in een interview met de Australische nieuwszender Sunday Night, dat op 26 februari wordt uitgezonden. De oudste dochter van Norman Min Lin vertelde volgens de rechter ook al tijdens het onderzoek dat haar leven verwoest is en "leeg" aanvoelt. "Ze zei dat ze de steun en de liefde mist die haar ouders haar gaven, ondanks het feit dat ze opgevangen wordt door familieleden die haar een warme thuis gaven", aldus Fullerton. "Ze vertelde me dat het niet hetzelfde is. En dat ze haar ouders mist bij alle belangrijke momenten in haar leven." De rechter vertelde ook dat het meisje heel wat mentale problemen heeft. Slapen en studeren gaan haar moeilijk af. Brenda Lin has broken her silence on the sexual motive behind the horrifying massacre of her entire family. https://t.co/gI5UftoBqP — news.com.au (@newscomauHQ) 16 februari 2017