Charles Michel ontmoet Congolese minister van Buitenlandse Zaken

Door: redactie

16/02/17 - 02u30 Bron: Belga

Premier Charles Michel. © photo news.

Premier Charles Michel had gisteren een ontmoeting met de Congolese minister van Buitenlandse Zaken Léoanard She Okitundu. De twee hadden het onder meer over de politieke situatie in de Democratische Republiek Congo (DRC).

De discrete ontmoeting vond plaats op de Lambermont, de ambtswoning van premier Charles Michel. "Het is een nieuwe, lege pagina voor een versterking van de constructieve samenwerking tussen België en Congo", zei de Congolese minister van Buitenlandse Zaken volgens de Congolese nieuwssite Actualité.cd.



Congolees-Belgische verhoudingen

Belgische bronnen zeiden dat er tijdens het gesprek gepraat werd over de Congolees-Belgische verhoudingen. Die zijn vaak complex en worden nog bemoeilijkt door verschillende zaken, zoals het uitstel van de Congolese verkiezingen en de situatie in het land sinds het aflopen van het tweede mandaat van president Joseph Kabila in december vorig jaar.



De Majorité présidentielle (MP, die Kabila steunt) en een groot deel van de oppositie sloten op 31 december een akkoord over een machtsdeling tijdens de transitieperiode tot aan de verkiezingen, die in principe eind 2017 moeten doorgaan.



Regering van nationale eenheid

De onderhandelingen over een regering van nationale eenheid verlopen echter moeilijk en werden enkele dagen voor de dood van opposant Etienne Tshisekedi opgeschort, die op 1 februari in Brussel overleed.



Het regime en de entourage van Tshisekedi zijn het oneens over de repatriëring van zijn stoffelijke resten naar Kinshasa. Tshisekedi's partij UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès Social) wil de terugkeer van zijn lichaam enkel als er een regering van nationale eenheid gevormd wordt onder leiding van een oppositiefiguur.



Het gesprek tussen premier Michel en Okitundu, waarbij ook de belangrijkste diplomatieke adviseur van president Kabila aanwezig was, verliep "eerlijk en constructief", klonk het aan Belgische zijde.