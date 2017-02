Venezolaanse regering haalt Spaanstalige CNN uit de lucht

Door: redactie

Inwoners van Venezuela kunnen voorlopig niet meer naar CNN kijken. De regering heeft de nieuwszender uit de lucht laten halen omdat CNN "de waarheid zou verdraaien".

De Nationale Commissie voor Venezolaanse Telecommunicatie (Conatel) beval "de opschorting van het signaal van nieuwszender CNN in het Spaans op het grondgebied", zo klonk het in een verklaring. Als reden werd opgegeven dat de zender inhoud uitzendt "die een directe aanval is en een bedreiging vormt voor de vrede en democratische stabiliteit van de Venezolaanse bevolking".



De Spaanstalige CNN liet in een reactie weten "te geloven in de essentiële rol van de persvrijheid in een gezonde democratie". Om de sanctie te ontwijken besloot de zender zijn inhoud in Venezuela gratis aan te bieden via YouTube.



De concrete aanleiding voor de sanctie van de Venezolaanse regering is een reportage van 6 februari over de vermeende illegale verkoop van Venezolaanse visa en paspoorten op de ambassade van het land in Irak. Die handel werd volgens de Spaanstalige CNN onder meer georganiseerd door vicepresident Tareck El Aissami.



Zondag haalde de socialistische president Nicolas Maduro al zwaar uit naar de Spaanstalige CNN, de meest bekeken nieuwszender in Latijns-Amerika. "Ik wil dat CNN Venezuela verlaat, buiten!", schreeuwde hij tijdens zijn wekelijkse uitzending.



Opvolger van Maduro

El Aissami wordt beschouwd als de waarschijnlijke opvolger van Maduro, en vertegenwoordigt de harde vleugel binnen de regerende socialistische partij. De Verenigde Staten bevroren maandag zijn vermogen en verboden hem nog gebruik te maken van het Amerikaanse financiële systeem. De VS bestempelen El Aissami als een man die "een belangrijke rol speelt in de internationale drugshandel".