Smokkelaars schieten drugs met gigantische katapult over Mexicaans-Amerikaanse grens

Amerikaanse grenswachters hebben een indrukwekkende ontdekking gedaan: een middeleeuws aandoende katapult die bevestigd was op de muur langs de grens met Mexico. Het toestel werd door smokkelaars gebruikt om grote hoeveelheden drugs de VS binnen te smokkelen.

De katapult werd vorige week ontdekt in het zuidoosten van Arizona, toen de agenten een groepje mensen zagen weglopen wanneer ze naderden. Bij nader onderzoek bleek dat er twee pakketten cannabis van in totaal 21 kilogram op de grond lagen, klaar om gelanceerd te worden.



De katapult werd aan Mexicaanse zijde ontmanteld. Voorlopig werden geen arrestaties verricht.



Langs de ongeveer 1046 kilometer van de 1770 kilometer lange grens tussen de VS en Mexico staat reeds een soort van muur of hek. President Trump is van plan om die muur uit te breiden, maar drugssmokkelaars zijn steeds creatiever geworden in het vinden van manieren om drugs de grens over te krijgen. Ze zetten daarvoor onder andere drones en luchtkanonnen in.



De smokkelaars maken ook intensief gebruik van tunnels onder de grens. In maart ontdekten de autoriteiten een 380 meter lange tunnel die van een restaurant in Mexico naar een huis in Californië liep.