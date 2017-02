Harrods verkoopt flesje ijsbergwater voor 95 euro

Door: Bob van Huët

15/02/17 - 21u03 Bron: AD.nl

© rv.

Londen Het exclusieve Londense warenhuis Harrods is begonnen met de omstreden verkoop van 'ijsbergwater'. Twee dagen lang verkoopt het bedrijf luxeflessen die zijn gevuld met gegarandeerd smeltwater van een ijsberg op het Noorse pooleiland Spitsbergen. Een liter Svalbardi Polar Iceberg Water kost 80 pond ofwel 95 euro

Het idee komt van de Amerikaanse-Noorse zakenman Jamal Qureshi. Hij vulde vier jaar geleden op de Noordpool een flesje met smeltwater als cadeautje voor zijn vrouw. Dat gebaar werd een business waarvoor Qureshi toestemming kreeg van de Noorse autoriteiten om met een ijsbreker twee keer per jaar naar Kongsfjord te varen, een inham aan de noordwestkust van het eiland Spitsbergen in de Noordelijke IJszee.



Elke trip levert 13.000 flessen op. Terwijl de zakenman 'de extreme lichtheid' van het poolwater aanprijst groeit de kritiek op zijn onderneming die een van de laatste ongerepte wildernissen op aarde zou aantasten.



Qureshi verdedigt zich in de Britse krant The Guardian met het argument dat de ijsbergen sowieso zouden smelten en dat hij zijn handel gecertificeerd klimaatneutraal heeft gemaakt door te investeren in duurzame energieprojecten in Afrika en China.