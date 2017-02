Lidl start komende zomer in VS

Door: redactie

15/02/17

De Duitse warenhuisketen Lidl maakt vaart met zijn Amerikaanse plannen. Al komende zomer zullen de eerste twintig Amerikaanse Lidl-filialen opengaan, zo heeft het bedrijf bekendgemaakt.

De eerste Lidl-supermarkten zullen de deuren openen in de staten Virginia, North- en South-Carolina. Op een jaar tijd wil de discounter een honderdtal winkels geopend hebben aan de Oostkust. De keten creëert op die manier 4.000 nieuwe jobs.



De veroveringstocht zal veel sneller gaan dan oorspronkelijk gepland. Lidl maakte in juni 2015 bekend dat er plannen waren om vanuit een hoofdkantoor in Arlingon (Virginia) de Amerikaanse markt te betreden. Oorspronkelijk klonk het dat de eerste winkels in 2018 zouden openen.



Lidl-rivaal Aldi, ook uit Duitsland, is al sinds 1976 in de Verenigde Staten actief. Ook die keten wil in Amerika nog groter worden. Aldi kondigde recentelijk een investering van 1,6 miljard dollar in de Amerikaanse activiteiten aan.