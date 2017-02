Russen zetten raketten in stelling en laten straaljagers langs Amerikaans marineschip scheren

Door: redactie

15/02/17 - 18u23 Bron: anp/reuters

Raketten in Astrakhan, Rusland. © reuters.

Rusland heeft nieuwe kruisraketten voor de middellange afstand gestationeerd en houdt zich daarmee niet aan de afspraken die gemaakt zijn in het Russische-Amerikaanse INF-verdrag (Intermediate Range Nuclear Forces). Dat melden CNN en de New York Times. Bij een andere provocatie scheerden Russische gevechtsvliegtuigen gevaarlijk dicht bij een Amerikaans marineschip.

Niet eerste keer

Het Kremlin sprak deze overtreding tegen en zei dat Rusland zich aan alle internationale regels houdt. De nieuwe van grond-naar-grondraket is gecodeerd als SS-C-8 en vormt een onderdeel van het Iskander-systeem. Een bataljon met deze projectielen staat nog op de testbasis Kapoestin Jar bij Volgograd, maar een tweede is in december in dienst gekomen.



Waar dat is gebeurd, is niet bekendgemaakt. Washington heeft de Russen er de afgelopen jaren vaker van beticht verdragen niet na te komen.