Fillon wanhopig op zoek naar steun bij ex-president Sarkozy

15/02/17 - 18u10 Bron: Reuters

Nicolas Sarkozy en François Fillon in 2011: de eerste was toen president, Fillon premier. © reuters.

frankrijk In een poging zijn slabakkende campagne opnieuw op het juiste spoor te krijgen, zoekt de veelgeplaagde Franse presidentskandidaat François Fillon nu zijn heil bij zijn voormalige concurrent en ex-president Nicolas Sarkozy. Maar die lijkt niet van plan om Fillons campagne zomaar uit het slop te trekken.

Fillon heeft vandaag voor de eerste keer sinds de voorverkiezingen bij het centrumrechtse Les Républicains, een ontmoeting met Sarkozy. De twee spreken elkaar in het kantoor van Sarkozy in Parijs. Fillon hoopt er de publieke steun van zijn partijgenoot te kunnen krijgen in een poging de interne rebellie tegen zijn kandidatuur de kop in te drukken. Gisteren lukte dat maar nipt, toen een groep ontevreden parlementairen er net niet in slaagde een vergadering te beleggen van de fractie waarop over Fillons toekomst beslist zou worden.



Sarkozy werd bij de voorverkiezingen door Fillon verslagen en kondigde daarop zijn afscheid uit de politiek aan. Fillon, die toen glorieerde ten koste van Sarkozy, moet nu echter door het stof kruipen voor het vermeende gesjoemel met het loon dat hij zijn echtgenote jarenlang uitbetaalde toen hij nog parlementslid was.



Kiezers willen ons niet mee

Ook vandaag gingen de interne strubbelingen voort. Vanmorgen verklaarde Republikeins parlementslid Georges Fenech publiekelijk op de nationale radio dat de kiezers de partij bij bosjes verlaten. "Ik wou dat ik het bij het foute eind had, maar ik geloof het zelf niet meer. Ik zie de reacties van onze kiezers. Ze willen gewoon niet meer op ons stemmen", zo klonk het hard voor Fillon. Niemand heeft op dit moment echter de moed om Fillon "de waarheid te vertellen". Volgens Fenech zijn er "andere, respectabele, jonge kandidaten in onze partij die de capaciteit hebben om het land te runnen".



De Franse presidentsverkiezingen vinden over tien weken plaats in twee rondes. Sarkozy heeft nog altijd een belangrijke aanhang bij Les Républicains, hoewel hij formeel niet meer politiek actief is. Vooral aan de rechterzijde van de partij is zijn mening nog van tel. Fillon kan de steun van de ex-president dan ook goed gebruiken.