Nieuw excuus voor uitstel verkiezingen Congo: "geen geld"

Door: redactie

15/02/17 - 17u40 Bron: Belga

Joseph Kabila © reuters.

De Democratische Republiek Congo beschikt niet over voldoende financiële middelen om de voor eind dit jaar geplande verkiezingen te houden. Dat heeft minister van Begroting Pierre Kangudia vandaag gezegd. De oppositie hekelt een "manoeuvre" om president Joseph Kabila nog langer in het zadel te houden.

Volgens Kangudia is het "moeilijk" voor de regering om de noodzakelijke 1,8 miljard dollar op te hoesten. Dat valt, aldus de minister, deels toe te schrijven aan de daling van de prijzen voor grondstoffen uit het land.



De verkiezingen hadden in november moeten plaatsvinden. Ze werden voor het eerst uitgesteld tot april wegens "logistieke problemen". Daardoor bleef Kabila aan de macht, al liep zijn tweede -en krachtens de grondwet ook laatste- ambtstermijn op 19 december af. In december raakten regering en oppositie het eens om de verkiezingen eind dit jaar te houden.



Kiro Tsongo Gregoire van het oppositieblok Rassemblement Congolais pour la Democratie hekelde het "valse probleem" van de lege portefeuille. Er zijn andere opties, aldus de man, waaronder het overhevelen van geld uit andere sectoren of sponsorgeld van de internationale gemeenschap, die al maanden hamert op het belang van die verkiezingen.