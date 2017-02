"Turkije verleent onderdak aan meer dan 3,5 miljoen vluchtelingen"

Door: redactie

Syrische kinderen werken in een schoenfabriek in het Turkse Gaziantep. © RV.

Vluchtelingencrisis Turkije verleent volgens de regering in Ankara onderdak aan meer dan 3,5 miljoen vluchtelingen en migranten. Minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu zei vandaag volgens het staatspersagentschap Anadolu dat zijn land inmiddels 3.551.078 mensen heeft opgenomen.

Dat zijn er driemaal zoveel als in alle EU-landen samen. Volgens de regering zijn 2,9 miljoen vluchtelingen afkomstig uit Syrië. Ook heel wat mensen uit Irak hebben bescherming gezocht in Turkije.



Soylu zei voorts dat Turkije een inreisverbod heeft opgelegd aan 52.075 buitenlandse extremisten uit 145 landen. Turkije heeft ook 4.369 personen uit 99 landen uitgewezen. De regering in Ankara werd er eerder van beticht buitenlandse extremisten niet tegen te houden, die Turkije als transitland onderweg naar de oorlog in buurland Syrië gebruikten.